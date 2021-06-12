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Блогер Захаркин рассказал о своем отношении ко Дню России

  /   Обновлено: 12 июня 2021 15:47
Общество
Блогер Захаркин рассказал о своем отношении ко Дню России
Личный архив Руслана Захаркина  /  Личный архив Руслана Захаркина

Традиционно с 1992 года 12 июня наша великая страна отмечает День России. Многие до сих пор называют этот праздник Днем независимости — так же, как и до 2002 года. Блогер, общественный деятель Руслан Захаркин в комментарии ФАН рассказал о своем отношении ко Дню России.

Как признался сам общественник, для него лето — это не только череда отпусков и относительно теплая погода. Это определенная память о том, через что прошла родная страна.

«На мой взгляд, День России — это рождение нового государства и переход от утопичного коммунизма в понятный капитализм», — отметил блогер.

За прошедшие 30 лет в истории страны произошло немало значимых событий. Случились первые выборы президента РСФСР (которая на тот момент еще была республикой в составе СССР), а далее — развал СССР и появление Российской Федерации. Именно поэтому блогер считает 12 июня двойным праздником — Днем Российской Федерации и Днем Президента РФ.

Блогер Захаркин поделился своим отношением ко Дню России
Руслан Захаркин  / Руслан Захаркин

«Я появился на свет спустя полтора года после этих событий, но хорошо знаю от родителей, каким сложным было именно переходное время, когда не было практически ничего, что могло бы обеспечить достойную жизнь», — говорит Руслан Захаркин.

Как и депутат Госдумы РФ Сергей Боярский, в День России общественник вспоминает историю своей страны и проводит некий анализ происходящего и прошедшего.  

«Я интересовался и изучал историю, знаю всех руководителей нашей страны (от Ельцина до Путина) и знаком с политикой, которую они проводили. Это помогает сравнить определенные периоды развития и соотнести позитив с точками роста на конкретном историческом этапе», — делится Руслан.

Блогер Захаркин поделился своим отношением ко Дню России
Агентство городских новостей Москва  / 

В значимости праздника блогер не сомневается. По его мнению, каждый гражданин РФ должен знать историю отечества, начиная с 862 года, и даже ранее, и до сегодняшнего дня: «это наша культура, политика, сила и наследие, которое мы просто обязаны передать следующему поколению».

«Я желаю всем гражданам огромной пробивной энергии, безупречной веры, лучшего качества жизни и участия в общественно-политической жизни страны. Не бойтесь менять свою жизнь к лучшему и изучать новые профессии — в этом залог любого человеческого роста», — добавил Захаркин.

Также общественник напомнил, что в сентябре 2021 года состоятся парламентские выборы, на которые обязан прийти каждый и сделать свой выбор в пользу будущего страны и своего будущего как гражданина России.

«Будущее России зависит от каждого из нас!» — ранее эти слова стали основной идеей праздничного обращения депутата Государственной думы от фракции «Единая Россия» Владимира Синяговского, которое он публикует на страницах ФАН.

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Все новости / Общество / Блогер Захаркин рассказал о своем отношении ко Дню России
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