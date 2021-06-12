Врач-диетолог напомнила о правилах выбора безопасной рыбной продукции

Роспотребнадзор опубликовал подробную памятку о рисках, которые несет употребление некачественной рыбной продукции. В частности, служба напомнила россиянам о заражении опасными паразитами, способными нанести серьезный вред здоровью и даже привести к летальному исходу.

О мерах личной профилактики по этому вопросу ФАН узнал у врача-диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Натальи Кругловой.

Соглашаясь с рекомендациями федеральной службы, специалист говорит, что достаточная термическая обработка способна сделать продукт безопасным для употребления. Мы можем просто не разглядеть поражение рыбы цистами или личинками паразитов, а высокие и низкие температуры способны их благополучно уничтожить. Однако усилия будут тщетны, если при походе в магазин вы не обратите пристальное внимание на выбор товара.

«Рыба должна быть нормального и однородного цвета, любые изменения ее обычной окраски уже должны настораживать. <…> Часто бывает безопаснее использовать рыбу глубокой заморозки, чем просто охлажденную. Потому что иногда она подготовлена именно из замороженной рыбы: ее просто размораживают и продают дороже», — советует специалист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом от заражения опасными микробами не застрахована и готовая продукция, такая как малосольная или сушеная рыба. Согласно данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости напрямую связаны с тем, что люди часто приобретают не прошедшие отбор продукты домашнего производства. Такие могут быть представлены на несанкционированных рынках или в уличных торговых лавках. Отмечая заслуги ведомства по мониторингу и контролю качества товаров, врач признается, что покупателю сегодня лучше доверять крупным предприятиям.

«Если это какие-то небольшие фирмы или кто-то самостоятельно продает партию, то существует больше рисков. <…> Если рыба выращена на каком-то предприятии, то там контроль достаточно строгий: чаще всего следят за тем, есть ли признаки заражения у рыбы», — заключает эксперт.

Ранее диетолог Ирина Писарева поддержала заявление Роспотребнадзора о том, что запеченный картофель более полезен, чем жареный. В таком блюде куда меньше калорий, поэтому оно не нанесет вреда ни здоровью, ни фигуре.