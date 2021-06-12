Туроператор призвал развивать в РФ систему «все включено»

Москва, 12 июня. Работа российских отелей по системе «все включено» должна развиваться, заявил гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

По словам специалиста, существуют категории туристов, для которых она востребована. В первую очередь система «все включено» позволяет заранее спланировать бюджет и сразу определить затраты на отпуск.

«Для туриста это очень удобно — просчитать сразу свои траты и заплатить всего один раз сразу за все», — объяснил Уманский в беседе с РИА Новости.

Кроме того, для некоторых это еще и экономия. Речь идет, прежде всего, о самом массовом потребителе пляжного отдыха — семьях, добавил гендиректор.

Ранее европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию. Как сообщается, иностранцы сотнями едут по специальной путевке, чтобы привиться «Спутником V».