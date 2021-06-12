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Туроператор призвал развивать в РФ систему «все включено»

Общество
Туроператор призвал развивать в РФ систему «все включено»
pixabay.com  /  allybally4b

Москва, 12 июня. Работа российских отелей по системе «все включено» должна развиваться, заявил гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

По словам специалиста, существуют категории туристов, для которых она востребована. В первую очередь система «все включено» позволяет заранее спланировать бюджет и сразу определить затраты на отпуск.

«Для туриста это очень удобно — просчитать сразу свои траты и заплатить всего один раз сразу за все», — объяснил Уманский в беседе с РИА Новости.

Кроме того, для некоторых это еще и экономия. Речь идет, прежде всего, о самом массовом потребителе пляжного отдыха — семьях, добавил гендиректор.

Ранее европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию. Как сообщается, иностранцы сотнями едут по специальной путевке, чтобы привиться «Спутником V».

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россия туризм система все включено
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