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Электромагнитная катастрофа в армии США: борьба за существование РЭБ

США
Электромагнитная катастрофа в армии США: борьба за существование РЭБ
wikipedia.org  /  Photo Courtesy of U.S. Army

Американские законодатели, рассматривая военный бюджет на 2022 финансовый год, пошли на радикальное урезание средств, планируемых к выделению вооруженным силам. Вместо 113 миллионов долларов в 2021 финансовом году, направленных на средства радиоэлектронной борьбы, новый период принесет американским ВС всего 48 миллионов. И это при том, что значение борьбы в электромагнитном спектре растет из года в год.

Концептуальная борьба

Как пишет Defensе News, основные потери после секвестирования бюджета коснутся системы радиоэлектронного подавления MFEW, которая должна быть установлена на беспилотных летательных аппаратах MQ-1C Gray Eagle и выполнять самый широкий круг задач радиоэлектронной борьбы на поле боя. С этой системой, отмечает американское издание, военные чиновники связывали восстановление позиций радиоэлектронной борьбы, утраченных в последние годы на фоне возросших возможностей РЭБ ВС России. Последние, пишет СМИ, проявили себя во время «недавнего вторжения на Украину», когда «российские войска быстро и эффективно подавили связь и геолокацию», что и привело, по мнению иностранных военных специалистов, к сокрушительному поражению украинских войск.

СМИ утверждает, что Пентагон был вынужден передать Украине ряд средств радиоэлектронной борьбы, чтобы ВСУ смогли восстановить положение на поле боя. Результат использования американских средств РЭБ против подразделений ЛДНР в открытой печати серьезно не обсуждался. Из этого можно сделать вывод о низкой результативности оборудования, поставленного Киеву из США и не оставившего заметного следа в информационном пространстве.

Отметим, что после описываемых изданием событий прошло более пяти лет, а в вооруженных силах США, как видно, до сих пор идет концептуальная борьба за право подразделений РЭБ на существование. Неужели страна, которая в ряде случаев может говорить о более высоком технологическом уровне производства радиоэлектронных систем, до сих пор не смогла осознать крайнюю необходимость принятия на вооружение передовых средств борьбы в электромагнитном спектре?

Впрочем, то же издание пишет о формировании в ВС США новых подразделений РЭБ, которые будут присутствовать во всех частях и соединениях, предназначенных для выполнения боевых задач в непосредственном соприкосновении с противником. В частности, каждая боевая группа (по терминологии, принятой в российской армии, батальонная тактическая группа, состоящая из штатного мотострелкового или танкового батальона и подразделений обеспечения, выделяемых соединением в качестве усиления) получит взвод РЭБ и отдельную группу поддержки сети радиоразведки. Отдельные роты радиоразведки формируются в бригадах, дивизиях и корпусах.

А как у нас?

Если сравнивать с армией РФ, то данная мера не выглядит впечатляющей, так как в структуре ВС России каждый военный округ (оперативно-стратегическое командование) имеет собственную бригаду РЭБ. Общевойсковые соединения имеют отдельные роты радиоэлектронной борьбы, получившие в последние годы новейшие образцы техники, которая прошла испытания в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, ВКС России располагают частями РЭБ, предназначенными для нанесения радиоэлектронного поражения летательным аппаратам противника, в том числе находящимся на значительном удалении.

Примером успешности действий средств РЭБ ПВО может служить отражение массированного удара крылатыми ракетами Tomahawk по сирийскому аэродрому Шайрат, который выполнили американские эсминцы DDG-78 Porter и DDG-71 Ross в апреле 2017 года. Значительная часть ракет не достигла цели, так как была дезориентирована в результате подавления сигналов спутникового позиционирования на маршруте полета и другого воздействия на «электронные мозги» ракет. После этого случая США прекратили подобные удары.

И вот сейчас, прекрасно осознавая возникшее отставание в оснащении ВС средствами РЭБ, американские законодатели не спешат предпринять шаги, устраняющие это отставание.

«С программой MFEW мы не имеем технологических проблем, в этом смысле отработка проекта идет хорошо. Все проблемы носят исключительно финансовый характер», — посетовал полковник Кевин Финч, занимающий должность руководителя проекта по РЭБ и кибернетической разведке в Управлении разведки и радиоэлектронной войны.

Получается, что с одной стороны ВС США втрое увеличивают численность и количество подразделений РЭБ, понимая и осознавая необходимость такого шага, с другой — законодатели вдвое урезают финансирование такого важного в наше время направления. Какой-то конфликт интересов, да и только.

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сша армия
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