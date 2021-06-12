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Поводов для оптимизма мало: Владимир Канторович о турецких туристических перспективах

Общество
Поводов для оптимизма мало: Владимир Канторович о турецких туристических перспективах
Global Look Press  /  Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency

Москва, 12 июня. «Поводов для оптимизма пока мало!» — такими словами первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович отреагировал на известие о том, что в Анталье ожидают прибытия российской делегации для обсуждения вопросов туризма.

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой в минувший четверг заявил о том, что в Анталье с нетерпением ожидают прибытия российской делегации для обсуждения вопросов туризма. Договоренность о визите, по по его словам, практически достигнута.

«Переговоры идут хорошо. Русские запросили программу визита, и мы им ее предоставили и дали развернутый ответ на две страницы их вопросов. Решение русские будут принимать на месте», — сказал министр туризма и культуры Турции.

Тем не менее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович не разделяет оптимизма турецкого министра. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«Знаете, этот вопрос скорее не туристический, а эпидемиологический. Поскольку совершенно непредсказуемо, как будет развиваться эпидемия в Турции… Думаю, поводов для оптимизма пока маловато. Наши делегации точно так же ездили в Египет, а туризма долгое время не было», — сообщил он.

О том, что российская сторона продлила перерыв в авиасообщениях с Турцией и Танзанией 31 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Предварительной датой их возобновления назначено 22 июня. Меры были приняты в связи с ухудшением эпидемической ситуации в этих странах. Изначально ограничение пассажирского авиасообщения между Россией и Турцией было установлено с 15 апреля по 1 июня. Тогда количество рейсов сократили до двух в неделю на взаимной основе.

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турция туризм коронавирус
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