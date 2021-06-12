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Ялта начала отмечать День России зажигательным флешмобом на набережной

Общество
Ялта начала отмечать День России зажигательным флешмобом на набережной
Пресс-служба Администрации города Ялта  / 

Ялта, 12 июня. Уже несколько дней в Ялте и прибрежных курортных поселках ЮБК проводятся праздничные мероприятия в честь Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня.

Так, с утра на ялтинской набережной стартовал ежегодный Всероссийский танцевальный флешмоб «Русь танцевальная», к которому присоединились участники из 50 городов России ― от Ялты до Камчатки. Всего зажигательный танец под попурри из русских народных песен исполнили более десяти тысяч человек. При этом во флешмобе участвовали и танцоры из других стран, например Аргентины и Японии.

Ялта начала отмечать День России зажигательным флешмобом на набережной
Пресс-служба Администрации города Ялта  / 

В Ялте танцевали ученики ансамблей народных, современных и классических танцев.

«Россия ― страна с уникальной историей и культурным наследием, богатейшими природными ресурсами и гостеприимными жителями. В сердце каждого из нас 12 июня вызывает самые трепетные, искренние и радостные чувства. Мы гордимся тем, что являемся частью такой великой и мощной державы, как Российская Федерация», ― поздравила с праздником глава Ялты Янина Павленко.

Завершится празднование Дня России концертом на площади Ленина в Ялте и фейерверками в нескольких городах и поселках ЮБК.

Ранее ФАН рассказывал, что государственный флаг РФ запустили в стратосферу в честь Дня России: летательный аппарат с российским флагом поднялся в стратосферу на высоту более 26 километров.

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россия ялта день россии
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