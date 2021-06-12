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В Крыму оценили вопросы об «убийствах» в интервью Путина каналу NBC

Политика
В Крыму оценили вопросы об «убийствах» в интервью Путина каналу NBC
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Западная пропаганда, направленная на очернение России и ее лидера, работает из рук вон плохо. Об этом в интервью ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Президент России Владимир Путин в преддверии встречи со своим американским коллегой Джо Байденом дал интервью каналу NBC, в котором ответил на множество острых вопросов. Так, он назвал «словесным несварением желудка» обвинения в его причастности к гибели Анны Политковской, Сергея Магницкого и Бориса Немцова, а по поводу отношений между Москвой и Вашингтоном заметил, что они находятся «на самом низком уровне за последние годы». Кроме того, Путин поделился своими впечатлениями как о Байдене, так и о его предшественнике в Белом доме Дональде Трампе: по его мнению, лидеры американского государства совершенно не похожи друг на друга, что одновременно и хорошо, и плохо.

«Уже только по тому, какие вопросы задаются нашему президенту, можно отметить, насколько сильно это интервью отличается от тех «стерильных» бесед, которые западные журналисты ведут со своими лидерами под камеру, — сказал Джаралла. — Все они достаточно комплементарны, что видно даже на пресс-конференциях политиков первого ранга. Единичные неловкие моменты купируются самими работниками СМИ».

На этом фоне, продолжил политолог, интервью Путина, в котором рассматриваются самые острые вопросы, выглядит ярким и содержательным.

В Крыму оценили вопросы об «убийствах» в интервью Путина каналу NBC
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«Сам факт, что в нем были затронуты самые болезненные и неприятные темы, вокруг которых развернут пропагандистский шлейф, говорит о многом, — заметил эксперт. — Вопрос об убийствах является самым болезненным и тяжелым, и то, что по нему были даны ответы, чрезвычайно важно. Прежде всего, президент подтвердил то, что уже говорили многие: как мы знаем, во всех этих преступлениях исполнители были арестованы и понесли заслуженное наказание. Более того, Путин лично давал самые жесткие поручения силовым ведомствам, требуя от них, чтобы преступления были раскрыты».

Собеседник ФАН напомнил, что личности убийц Немцова были установлены силовыми ведомствами в течение нескольких часов.

«Ну а то, что вокруг этого преступления Западом наворочено столько лжи, объясняется, с одной стороны, недопониманием со стороны его политиков, а с другой — целенаправленной пропагандой для очернения образа нашей страны и ее лидера. В последние несколько лет его сознательно демонизируют в глазах простых людей Запада, что, кстати, дается с большим трудом: как показывает практика, они превосходно относятся и к России, и к Путину».

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Все новости / Политика / В Крыму оценили вопросы об «убийствах» в интервью Путина каналу NBC
путин россия крым немцов байден джаралла nbc
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