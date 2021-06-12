Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 13:35
13:32
Общество
Петербуржцев предупредили о грозе и граде в воскресенье
13:31
Происшествия
В массовом ДТП под Новосибирском пострадали шесть человек
13:30
Происшествия
Силовики задержали финансиста ИГ в Тамбове
13:30
Общество
Сотрудники «Роснефти» приняли участие во флешмобе ко Дню России
13:30
Спорт
Газзаев: Сборная России должна сыграть на пределе своих возможностей
13:29
Новороссия
В ЛНР назвали нападение ВСУ на ополченцев попыткой Киева обратить на себя внимание
13:27
Шоу-бизнес
Театральный дебют Ольги Бузовой возмутил Родиона Газманова
13:26
Общество
Названы места Петербурга, где могут запретить движение электросамокатов
13:25
Армия
Балтийский флот проведет торжественные мероприятия, посвященные Дню России
13:25
Общество
Сторонники Навального перестали финансировать ФБК даже в биткоинах
Все новости

Махачкалинский аэропорт обслужил в мае рекордное за 100 лет число пассажиров

Экономика
Махачкалинский аэропорт обслужил в мае рекордное за 100 лет число пассажиров
pixabay.com  / 

Махачкала, 12 июня. Столичный аэропорт Дагестана в мае обслужил более 170 тысяч пассажиров. Этот показатель стал рекордным за аналогичные периоды почти за столетнюю историю воздушной гавани, сообщили ФАН в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что в прошлом месяце было обслужено почти 1,5 тысячи рейсов. По сравнению с докризисным маем 2019 года пассажиропоток вырос наполовину, а грузооборот — на 23%.

«Международный аэропорт Махачкалы в мае обеспечил обслуживание 1421 рейса и 176 318 пассажиров. Это является рекордом для аналогичных периодов за всю историю воздушной гавани. Пассажиропоток вырос на 50,3% по сравнению с маем 2019 года», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что история махачкалинского аэропорта берет начало с 1927 года. Таким образом, пассажиропоток, зафиксированный в мае 2021 года, стал рекордным за аналогичные периоды почти за сто лет.

«Если брать в учет только май, то это — рекорд за всю историю нашего аэропорта, то есть за сто лет — с 1927 года», — добавили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее ФАН сообщал, что бюджет Дагестана направит в текущем году на субсидирование 11 авианаправлений между Махачкалой и восемью городами России почти 114 миллионов рублей. Речь идет о Казани, Краснодаре, Сочи, Минеральных Водах, Уфе, Новом Уренгое, Нижневартовске и Новосибирске.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Махачкалинский аэропорт обслужил в мае рекордное за 100 лет число пассажиров
россия дагестан рекорд аэропорт махачкалы
Комментировать
Эксклюзив
Газзаев: Сборная России должна сыграть на пределе своих возможностей
Газзаев: Сборная России должна сыграть на пределе своих возможностей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 329827 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 67004 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 54757 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 54691 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52844 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru