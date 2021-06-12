Махачкалинский аэропорт обслужил в мае рекордное за 100 лет число пассажиров

Махачкала, 12 июня. Столичный аэропорт Дагестана в мае обслужил более 170 тысяч пассажиров. Этот показатель стал рекордным за аналогичные периоды почти за столетнюю историю воздушной гавани, сообщили ФАН в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что в прошлом месяце было обслужено почти 1,5 тысячи рейсов. По сравнению с докризисным маем 2019 года пассажиропоток вырос наполовину, а грузооборот — на 23%.

«Международный аэропорт Махачкалы в мае обеспечил обслуживание 1421 рейса и 176 318 пассажиров. Это является рекордом для аналогичных периодов за всю историю воздушной гавани. Пассажиропоток вырос на 50,3% по сравнению с маем 2019 года», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что история махачкалинского аэропорта берет начало с 1927 года. Таким образом, пассажиропоток, зафиксированный в мае 2021 года, стал рекордным за аналогичные периоды почти за сто лет.

«Если брать в учет только май, то это — рекорд за всю историю нашего аэропорта, то есть за сто лет — с 1927 года», — добавили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее ФАН сообщал, что бюджет Дагестана направит в текущем году на субсидирование 11 авианаправлений между Махачкалой и восемью городами России почти 114 миллионов рублей. Речь идет о Казани, Краснодаре, Сочи, Минеральных Водах, Уфе, Новом Уренгое, Нижневартовске и Новосибирске.