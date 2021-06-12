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Путин обратился к гражданам с поздравлениями в День России

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Политика
Путин обратился к гражданам с поздравлениями в День России
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником.

Он обратился с поздравлениями в День России. Президент выступил на церемонии вручения госпремий и награждения Героев труда. Глава государства обратил внимание на богатейшее наследие предыдущих поколений, а также величие российской истории.

«Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России», — сказал Владимир Путин.

Россиян с государственным праздником также поздравили в Судане. Соответствующую телеграмму передал председатель переходного суверенного совета государства Абдель Фаттах аль-Бурхан.

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путин поздравление день россии
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