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В Минобороны РФ заявили о грядущей поставке свыше 170 танков в сухопутные войска

Армия
В Минобороны РФ заявили о грядущей поставке свыше 170 танков в сухопутные войска
wikipedia.org  /  Mil.ru

Москва, 12 июня. Российские сухопутные войска до конца 2021 года получат более 170 новых танков, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Планируется поставка современных боевых единиц Т-90М «Прорыв», которые являются модификацией танка Т-90. Также в войска должны поступить свыше 90 единиц Т-72Б3, Т-72Б3М и около 80 единиц Т-80БВМ. Точные сроки поставки в подразделения пока что не уточняются.

Ранее сообщалось, что бронетанковый завод в Армавире поставил в Министерство обороны России первую партию БТР-82АМ. На предприятии провели ремонт и усовершенствование бронетранспортеров.

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минобороны рф танки сухопутные войска
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