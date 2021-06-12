В Минобороны РФ заявили о грядущей поставке свыше 170 танков в сухопутные войска

Москва, 12 июня. Российские сухопутные войска до конца 2021 года получат более 170 новых танков, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Планируется поставка современных боевых единиц Т-90М «Прорыв», которые являются модификацией танка Т-90. Также в войска должны поступить свыше 90 единиц Т-72Б3, Т-72Б3М и около 80 единиц Т-80БВМ. Точные сроки поставки в подразделения пока что не уточняются.

Ранее сообщалось, что бронетанковый завод в Армавире поставил в Министерство обороны России первую партию БТР-82АМ. На предприятии провели ремонт и усовершенствование бронетранспортеров.