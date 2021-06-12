Жертвами ДТП в Свердловской области стали четыре человека

Екатеринбург, 12 июня. Автокатастрофа в Свердловской области унесла жизни четырех человек. Еще пятеро получили травмы различной степени тяжести, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Два легковых автомобиля столкнулись на 136-м км трассы Ивдель — Ханты-Мансийск в районе поселка Атымья. Смертельные ранения получили трое взрослых и ребенок. Часть пострадавших везут в ближайшие больницы, остальным оказали медицинскую помощь на месте аварии.

В Белгородской области четыре человека погибли в результате ДТП на 651-м километре федеральной автодороги «Крым». Все обстоятельства и причины случившегося выясняют правоохранители.