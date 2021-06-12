Основатель Amazon вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира

Москва, 12 июня. Первое место в рейтинге богатейших людей планеты снова вернулось к главе Amazon Джеффу Безосу. Бизнесмен сменил главу модного дома LVMH Бернара Арно, пробывшего в топе две недели.

Вернуться на лидирующую позицию Безосу позволил рост акций Amazon более чем на 2%. Тем самым, капитал миллиардера возрос на 3,5 млрд долларов.

Состояние Безоса в настоящий момент достигает 193,5 млрд долларов. Капитал расположившегося на второй строчке рейтинга Арно оценивается в 192,9 млрд долларов. Тройку лидеров заключает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск c 152,7 млрд долларов.

Джефф Безос ранее сообщил, что 20 июля он отправится в космос. По его словам, он совершит это путешествие совместно со своим братом на корабле New Shepard компании Blue Origin.