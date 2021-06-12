Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 12:07
12:07
Происшествия
Жертвами ДТП в Свердловской области стали четыре человека
12:07
Общество
Стали известны подробности смерти главы Выборгского района Ленобласти
12:04
Общество
Светомузыкальное шоу в честь Дня России пройдет на стенах собора в Новосибирске
12:02
Армия
Организаторы «Бессмертного полка» не станут проводить шествие в традиционном формате
12:01
Шоу-бизнес
Экс-продюсера Лободы до слез растрогала поддержка фанатов после скандала с Киркоровым
12:00
Украина
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
11:59
Общество
Губернатор Петербурга поделился видео с открытия фан-зоны на Конюшенной площади
11:58
Армия
Пашинян заявил о сотрудничестве с РФ в решении проблем на границе с Азербайджаном
11:54
Экономика
Основатель Amazon вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира
11:53
Происшествия
Упавшая с 86-го этажа Москва-Сити студентка была фанаткой аниме
Все новости

Основатель Amazon вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира

Экономика
Основатель Amazon вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира
wikipedia.org  /  JD Lasica / CC BY 2.0

Москва, 12 июня. Первое место в рейтинге богатейших людей планеты снова вернулось к главе Amazon Джеффу Безосу. Бизнесмен сменил главу модного дома LVMH Бернара Арно, пробывшего в топе две недели.

Вернуться на лидирующую позицию Безосу позволил рост акций Amazon более чем на 2%. Тем самым, капитал миллиардера возрос на 3,5 млрд долларов.

Состояние Безоса в настоящий момент достигает 193,5 млрд долларов. Капитал расположившегося на второй строчке рейтинга Арно оценивается в 192,9 млрд долларов. Тройку лидеров заключает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск c 152,7 млрд долларов.

Джефф Безос ранее сообщил, что 20 июля он отправится в космос. По его словам, он совершит это путешествие совместно со своим братом на корабле New Shepard компании Blue Origin.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Основатель Amazon вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира
безос amazon капитал богатство
Комментировать
Эксклюзив
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 325614 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 66015 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 53866 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52617 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 51251 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Рейтинг@Mail.ru