Сергей Боярский рассказал, о чем вспоминает в День России

Сегодня вся страна отмечает свой государственный праздник — День России. Многие именуют 12 июня Днем независимости великой державы. Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в комментарии ФАН рассказал, о чем вспоминает в День России.

«День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», как его именовали до 2002 года, отмечается ежегодно с 1992 года. Праздник сравнительно молодой, однако политик Боярский уверен, что это — лишь начало его долгой истории.

«Этот праздник, наверное, не настолько еще прижился, как другие наши праздники. Все-таки Россия — молодая, нашей новой стране только 30 лет. Но для меня с каждым годом этот день приобретает все большую важность, значимость», — говорит депутат Госдумы РФ.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Для самого политика этот день представляется днем анализа общественно-политической жизни страны в целом. Ведь за 30 лет изменилось многое.

«Начинаешь оглядываться назад, вспоминать, с чего мы начинали, куда мы пришли, как мы идем. Для всех тех, кто помнит историю, разница очевидна. Именно в этот день, как правило, вспоминаются события 90-х годов, 21-й год, потом все остальные наши взлеты и падения», — поделился Боярский.

Собеседник ФАН также обратился ко всем жителям страны и коллегам-политикам.

«Я уверен, что праздник приживется. Хотелось бы пожелать процветания нашей стране, пожелать единства всех наших народов, всех наших оппозиций. Мы должны спорить, мы можем политически соперничать, но в любом случае будущее у нас одно», — заключил Сергей Боярский.

К его словам присоединились и коллеги политика. Так, основной идеей праздничного обращения депутата Государственной думы от фракции «Единая Россия» Владимира Синяговского стали слова: «Будущее России зависит от каждого из нас!».