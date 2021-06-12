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Пострадавшие при пожаре в рязанской больнице получат до 400 тыс. рублей

Общество
Пострадавшие при пожаре в рязанской больнице получат до 400 тыс. рублей
pixabay.com

Рязань, 12 июня. Губернатор региона принял решение оказать материальную помощь пострадавшим при пожаре в рязанской больнице им. Семашко. Выплата составит от 200 до 400 тыс. рублей.

Размер выплаты будет назначен по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщил региональный министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец. Пожар в больнице им. Семашко произошел в ночь на 9 июня в реанимационном отделении, где на лечении находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом.

Ранее правоохранители изъяли документацию, касающуюся закупки оборудования для нужд отделения анестезиологии и реанимации клинической больницы им. Семашко.

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пожар больница семашко
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