Пострадавшие при пожаре в рязанской больнице получат до 400 тыс. рублей

Рязань, 12 июня. Губернатор региона принял решение оказать материальную помощь пострадавшим при пожаре в рязанской больнице им. Семашко. Выплата составит от 200 до 400 тыс. рублей.

Размер выплаты будет назначен по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщил региональный министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец. Пожар в больнице им. Семашко произошел в ночь на 9 июня в реанимационном отделении, где на лечении находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом.

Ранее правоохранители изъяли документацию, касающуюся закупки оборудования для нужд отделения анестезиологии и реанимации клинической больницы им. Семашко.