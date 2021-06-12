Вашингтон, 12 июня. Вашингтон никогда не ведет внешнеполитическую деятельность себе в ущерб, и проблемы Украины там не собираются решать за собственный счет.

Перспектива скорого завершения российского газового проекта «Северный поток — 2» заставляет украинцев сильно переживать по поводу перспективы потерять транзит российского газа в страны ЕС. В этом контексте Киев уже привычно ждет поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. В свою очередь, в США сейчас рассматривают три «фантастических» варианта для спасения Украины от последствий начала активного использования «СП-2». Об этом было рассказано в материале сетевого издания «Репортер».

Первый вариант основан на том, что российское руководство согласится бесконечно продлевать существующее кабальное для РФ соглашение с Украиной о транзите своего газа через украинскую территорию в Европу. В итоге Киев получит возможность, и дальше извлекать прибыль за счет транзитных сборов. Однако в Вашингтоне совершенно не учитывают нежелание Москвы подобным образом спонсировать откровенно антироссийский киевский режим, который сейчас фактически находится под внешним американским управлением.

Второй вариант заключается в рассмотрении возможности выплаты украинской стороне компенсаций за простой ее газотранспортной системы, которые американцы желают навязать европейским потребителям российского газа. Однако и тут возникают сложности, поскольку с ростом числа газовых маршрутов, идущих в обход Украины, европейцы все меньше склонны к принятию идеи, что чем-то обязаны украинской стороне. Источник в качестве иллюстрации привел слова немецкого политолога, который рассказал о непонимании Берлина по поводу того, «о каких убытках идет речь и как их подсчитать».

Третий вариант является самым фантастичным, поскольку в Вашингтоне предлагают украинцам за собственный счет реализовывать сомнительные дорогостоящие проекты, направленные на «раскрытие собственного энергетического потенциала Украины и повышения ее энергоэффективности». Американцы ожидают, что украинцы могут полностью отказаться от российского газа, начав развивать у себя в стране альтернативную энергетику. Также Киеву предлагают создать современную энергогенерирующую инфраструктуру.

«Выглядит вроде бы и неплохо, но совершенно нереально для нищей и депрессивной страны, которая тотально зависит от западных финансовых траншей, где семимильными шагами идет деиндустриализация и депопуляция», — резюмирует «Репортер».

Ранее в Вашингтоне высказали опасения по поводу того, что «СП-2» станет политическим оружием в руках Москвы.