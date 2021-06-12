Бельгийцы показали постер со Спасом на Крови для матча против России на Евро-2020

Санкт-Петербург, 12 июня. Сборная Бельгии подготовилась к матчу с Россией в рамках Евро-2020. На официальной странице национальной команды в Twitter появился постер для предстоящей игры.

Национальная команда, получившая название «Красные дьяволы», выложила красочный постер. На афише бельгийцы изображены в красной форме с трезубцами в руках. Спортсмены стоят под землей рядом с лестницей, которая ведет к петербургскому храму Спас на Крови.

Континентальное первенство проходит с 11 июня по 11 июля в разных городах Европы. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоятся семь матчей турнира, в том числе две игры сборной России в групповых этапах и одна игра четвертьфинала. Стартовый матч для группы B начнется в 22:00 по московскому времени. Трансляцию для зрителей проведет Первый канал.