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Организаторы «Бессмертного полка» не станут проводить шествие в традиционном формате

Армия
Организаторы «Бессмертного полка» не станут проводить шествие в традиционном формате
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 12 июня. Акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в традиционном формате 24 июня, сообщила сопредседатель организации Елена Цунаева.

Такие изменения введены в силу эпидемиологической ситуации в России. Из-за заболеваемости коронавирусом в Москве не сняты ограничения на проведение массовых мероприятий. По словам Цунаевой, вероятнее всего, шествие в этом году не состоится. Однако 24 июня все равно будет вспоминаться парад Победы, передает «Интерфакс».

Также Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» не станет инициировать такую акцию в 2021 году и в других городах.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил дело за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка». Обвиняемые разместили заявки на участие в шествии с фотографиями Гитлера.

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бессмертный полк шествие коронавирус
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