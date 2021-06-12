Из Крыма с любовью: сенатор отметил особую миссию России в мире

День России — один из самых молодых праздников в стране, который отмечается ежегодно 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Тогда же стране было дано и новое название — Российская Федерация. Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью ФАН отметил особую миссию России.

История праздника

Основали праздник День России сравнительно недавно. 12 июня выбрано неслучайно: именно в этот день 31 год назад Съезд народных депутатов — законодательный орган РСФСР — принял «Декларацию о суверенитете России».

Дату праздника официально учредили в 1994 году и назвали торжество День принятия Декларации о государственном суверенитете. Современное название празднику дал в 2002 году президент РФ Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что именно эту дату следует считать точкой отсчета для новой российской истории, поскольку после нее страна встала на принципиально новый путь развития — путь демократии и верховенства закона с целью создания правового государства.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

В День России по традиции в Кремле президент страны вручает государственные премии и награды, а на Красной площади в столице проводят праздничные мероприятия, которые завершаются вечером большим салютом. Праздничные мероприятия 12 июня проходят по всей России: концерты и другие массовые развлекательные мероприятия устраивают на концертных площадках и в парках. Здания и улицы украшают государственными флагами. В этом году из-за эпидемиологической ситуации массовые мероприятия проводиться не будут.

Особая миссия

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью Федеральному агентству новостей поздравил соотечественников с Днем России. По его словам, после развала СССР нашей стране удалось вернуть свое прежнее величие и авторитет.

«День России — праздник новой и современной России, страны, которая провела серьезные преобразования внутри государства. Первые годы после распада СССР были сложными для России. Но последние 20 лет Россия возрождается. У государства появились большие перспективы в мировой политике. Прежде всего, за эти годы РФ вернула былой авторитет и влияние. Страна вернула чувство национального достоинства и гордости после того, как приняла решение о воссоединении Крыма с Россией. Крымчане очень давно этого хотели. Я уверен, что и все последующие поколения жителей Крыма будут радоваться тому, что полуостров воссоединился с великой страной», — сказал собеседник ФАН.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Также российский сенатор обратился к соотечественникам с призывом сделать прививки, чтобы побороть коронавирус. Кроме того, он отметил главную роль россиян в судьбе государства, поскольку у нее есть особая миссия.

«Я хочу, чтобы россияне понимали миссию, которая возложена на Россию. А это серьезная миссия — быть защитником обездоленных народов, традиционных, культурных, духовных и семейных ценностей. Россияне должны жить с пониманием того, что они живут в великой стране, которая сыграет еще не раз важную роль в последующих мировых событиях. Я желаю соотечественникам, чтобы все были здоровы, чтобы они очень серьезно относились к ситуации с пандемией. Призываю, чтобы люди обязательно вакцинировались. Чтобы россияне были счастливы, они должны защитить себя от болячек. Также желаю достатка, уважения, любви всем семьям. Всего доброго, что они сами себе могут пожелать», — резюмировал Сергей Цеков.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский в интервью ФАН поздравил соотечественников с Днем России фразой: «Будущее РФ зависит от каждого из нас!»