Берлин, 12 июня. В руководстве Германии указали на лицемерие американских коллег, которые ратуют за обеспечение энергонезависимости стран ЕС, наращивая собственные закупки из РФ.

Руководство Соединенных Штатов Америки приложило немало усилий, чтобы помешать реализации российского газового проекта «Северный поток — 2». Несмотря ни на что прокладка первой нитки газопровода уже закончена, и работы над вторым трубопроводом близки к завершению. Однако американцы продолжают оказывать давление на немцев. На этом фоне с немецкой стороны можно наблюдать готовность откровенно и жестко отвечать на продолжающиеся попытки помешать реализации этого важного для экономики ФРГ проекта. Так, в материале сетевого портала «Украина.ру» напомнили, как после очередных претензии к «СП-2» Берлин вскрыл неудобную для США правду о лицемерии Вашингтона в отношении своих европейских коллег.

«Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти», — по сообщению издания, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Глава немецкого дипломатического ведомства Германии выразил уверенность по поводу того, что «СП-2» будет завершен, но не смог тогда назвать точные сроки завершений проекта. Подобная линия поведения Берлина в итоге привела к тому, что американской стороне в последнее время было крайне проблематично оказывать давление на газовый проект. В итоге, по словам российского президента Владимира Путина, российский газопровод будет завершен уже через считанные месяцы.

«США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же», — резюмировал Маас, вскрывая неудобную для Вашингтона правду о лицемерии американского подхода к вопросу обеспечений Европы энергоресурсами.

Ранее обозреватель Сергей Малинкович в своей авторской колонке отметил, как Джо Байден начал сдавать назад в своей антироссийской риторике и политике против «СП-2».