Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 12:08
12:04
Общество
Светомузыкальное шоу в честь Дня России пройдет на стенах собора в Новосибирске
12:03
Происшествия
Жертвами ДТП в Свердловской области стали четыре человека
12:02
Армия
Организаторы «Бессмертного полка» не станут проводить шествие в традиционном формате
12:01
Шоу-бизнес
Экс-продюсера Лободы до слез растрогала поддержка фанатов после скандала с Киркоровым
12:00
Украина
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
11:59
Общество
Губернатор Петербурга поделился видео с открытия фан-зоны на Конюшенной площади
11:58
Армия
Пашинян заявил о сотрудничестве с РФ в решении проблем на границе с Азербайджаном
11:54
Экономика
Основатель Amazon вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира
11:53
Происшествия
Упавшая с 86-го этажа Москва-Сити студентка была фанаткой аниме
11:52
Общество
Пострадавшие при пожаре в рязанской больнице получат до 400 тыс. рублей
Все новости

Иностранцы рассказали на видео МИД РФ о своей любви к России

Общество
Иностранцы рассказали на видео МИД РФ о своей любви к России
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 12 июня. Министерство иностранных дел РФ организовало глобальную акцию «Россия — это», в рамках которой иностранцы рассказали, за что они любят Россию.

Жители иностранных государств признались в своей любви к РФ в рамках глобальной акции, приуроченной ко Дню России. Видео с представителями разных стран мира опубликовало Министерство иностранных дел РФ на своем аккаунте в социальной сети Twitter и «ВКонтакте».

Участниками акции «Россия — это» стали представители самых разных профессий из других стран. Так, для преподавателя из Филиппин Джона Поля Мондехара Россия — это страна, которая имеет большой вес на международной арене. У слушателя курсов русского языка из Израиля Охада Липски страна ассоциируется с бескрайними просторами, холодным Северным морем и жаркими песками пустынь. Поэт Альнех Мулату из Эфиопии отметил, что россияне — великий и милосердный народ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем России. По его словам, этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Иностранцы рассказали на видео МИД РФ о своей любви к России
мид рф акция день россии иностранцы
Комментировать
Эксклюзив
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 325614 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 66015 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 53866 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52617 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 51251 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Рейтинг@Mail.ru