Иностранцы рассказали на видео МИД РФ о своей любви к России

Москва, 12 июня. Министерство иностранных дел РФ организовало глобальную акцию «Россия — это», в рамках которой иностранцы рассказали, за что они любят Россию.

Жители иностранных государств признались в своей любви к РФ в рамках глобальной акции, приуроченной ко Дню России. Видео с представителями разных стран мира опубликовало Министерство иностранных дел РФ на своем аккаунте в социальной сети Twitter и «ВКонтакте».

Участниками акции «Россия — это» стали представители самых разных профессий из других стран. Так, для преподавателя из Филиппин Джона Поля Мондехара Россия — это страна, которая имеет большой вес на международной арене. У слушателя курсов русского языка из Израиля Охада Липски страна ассоциируется с бескрайними просторами, холодным Северным морем и жаркими песками пустынь. Поэт Альнех Мулату из Эфиопии отметил, что россияне — великий и милосердный народ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем России. По его словам, этот праздник проникнут гордостью за многовековую российскую государственность.