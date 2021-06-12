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В Минобороны Украины рассказали, на что потратят 150 млн долларов военной помощи от США

Армия
В Минобороны Украины рассказали, на что потратят 150 млн долларов военной помощи от США
mil.gov.ua  /  Пресс-служба министерства обороны Украины

Киев, 12 июня. Правительство Украины намеревается направить финансовую помощь, полученную от Вашингтона, на углубление совместимости с НАТО, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

По данным военного ведомства, речь идет о 150 миллионах долларов. Ранее эту сумму Киеву пообещал представитель Пентагона Джон Кирби.

«По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, эта помощь будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, оборону границ и углубление совместимости с НАТО», говорится в сообщении минобороны Украины.

Ранее в министерстве обороны Украины урезали финансовые затраты на обновление вооружения. Гособоронзаказ претерпел серьезные изменения. Важные статьи расходов были сокращены в пользу создания информационной структуры военного ведомства.

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украина сша нато
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