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Скончался чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

Происшествия
Скончался чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский
pixabay.com

Москва, 12 июня. Спортсмен Игорь Железовский, который шесть раз заслуживал титул чемпиона мира по конькобежному спорту, ушел из жизни 12 июня.

Советскому спортсмену было 58 лет, передает ТАСС. Смерть конькобежца подтвердила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Железновский скончался утром 12 июня, уточнила она. На счету спортсмена было шесть побед на чемпионатах мира в спринтерском многоборье и бронзовая награда мирового первенства.

Герой Советского Союза летчик Михаил Карпеев ушел из жизни в возрасте 98 лет. Как сообщалось ранее, информация о его смерти появилась во вторник.

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спорт смерть железовский
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