Компания Koch Media анонсировала новый игровой лейбл Prime Matter

Берлин, 12 июня. Немецко-австрийская компания Koch Media рассказала о создании нового премиального игрового лейбла Prime Matter. На нем будут выпускаться игры от студий со всего мира.

Лейбл будет стремиться к инновациям, вдохновлять игроков, а также сохранять фундаментальные ценности, рассказал генеральный директор Koch Media Клеменс Кундратиц. Он отметил, что Prime Matter будет издавать большое количество видеоигр в различных жанрах.

Среди игр, которые выпустят под лейблом, ожидается новая часть легендарной франшизы Painkiller. Также кооперативный шутер PayDay 3 и стратегия в реальном времени Crossfire: Legion. Разработчики подчеркивают, что в рамках лейбла будут выпускаться игры для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее сообщалось, что скриншоты из новой Battlefield утекли в Сеть. Пользователь Twitter опубликовал арт-обложку и скриншоты новой версии видеоигры.