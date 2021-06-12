Жителям России рассказали,как накопить на достойную старость

Москва, 12 июня. Финансовые эксперты выяснили, каким образом можно накопить достаточно денег для того, чтобы не испытывать нужды в будущем.

Жители России предпочли бы пенсию в размере 59 тыс. рублей в месяц. Соответствующие результаты были получены в ходе опроса, проведенного «СберНПФ». «Прайм» приводит мнения специалистов, как россиянам собрать достаточный капитал.

Начальник отдела аналитических исследований ИКСИ Сергей Заверский отметил, что с учетом среднего размера выплат в стране (15 744 рубля) между желаемым и действительным наблюдается большой разрыв. Он предположил, что для получения хороших процентов с вклада гражданину потребуется сумма до 10 млн рублей, если ставка будет равняться 5% годовых.

Андрей Русецкий из «БКС Мир инвестиций» выступает за то, чтобы люди начинали инвестировать как можно раньше. Так, он говорит о важности финансовых вложений в размере до 15% от заработной платы, начиная с 25-летнего возраста.

«Если вы начнете откладывать по 2000 рублей каждый месяц по процентной ставке 5%, начиная с 25-летнего возраста, то к 60 годам размер вашего капитала составит 2,3 млн рублей», — подчеркивает эксперт.

Финансист выделяет в качестве важнейших инструментов для достижения цели акции, которые принесут доход в долгосрочной перспективе, облигации (более надежный актив) и паевые инвестиционные фонды.

Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев поделился своим мнением, как нарастить выплаты после выхода на пенсию. Эксперт отметил, что россиянам стоит планировать пенсию заранее, передает "ФедералПресс".