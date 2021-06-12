Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 12:07
12:04
Общество
Светомузыкальное шоу в честь Дня России пройдет на стенах собора в Новосибирске
12:03
Происшествия
Жертвами ДТП в Свердловской области стали четыре человека
12:02
Армия
Организаторы «Бессмертного полка» не станут проводить шествие в традиционном формате
12:01
Шоу-бизнес
Экс-продюсера Лободы до слез растрогала поддержка фанатов после скандала с Киркоровым
12:00
Украина
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
11:59
Общество
Губернатор Петербурга поделился видео с открытия фан-зоны на Конюшенной площади
11:58
Армия
Пашинян заявил о сотрудничестве с РФ в решении проблем на границе с Азербайджаном
11:54
Экономика
Основатель Amazon вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира
11:53
Происшествия
Упавшая с 86-го этажа Москва-Сити студентка была фанаткой аниме
11:52
Общество
Пострадавшие при пожаре в рязанской больнице получат до 400 тыс. рублей
Все новости

Жителям России рассказали,как накопить на достойную старость

Экономика
Жителям России рассказали,как накопить на достойную старость
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 12 июня. Финансовые эксперты выяснили, каким образом можно накопить достаточно денег для того, чтобы не испытывать нужды в будущем.

Жители России предпочли бы пенсию в размере 59 тыс. рублей в месяц. Соответствующие результаты были получены в ходе опроса, проведенного «СберНПФ». «Прайм» приводит мнения специалистов, как россиянам собрать достаточный капитал.

Начальник отдела аналитических исследований ИКСИ Сергей Заверский отметил, что с учетом среднего размера выплат в стране (15 744 рубля) между желаемым и действительным наблюдается большой разрыв. Он предположил, что для получения хороших процентов с вклада гражданину потребуется сумма до 10 млн рублей, если ставка будет равняться 5% годовых.

Андрей Русецкий из «БКС Мир инвестиций» выступает за то, чтобы люди начинали инвестировать как можно раньше. Так, он говорит о важности финансовых вложений в размере до 15% от заработной платы, начиная с 25-летнего возраста.

«Если вы начнете откладывать по 2000 рублей каждый месяц по процентной ставке 5%, начиная с 25-летнего возраста, то к 60 годам размер вашего капитала составит 2,3 млн рублей», — подчеркивает эксперт.

Финансист выделяет в качестве важнейших инструментов для достижения цели акции, которые принесут доход в долгосрочной перспективе, облигации (более надежный актив) и паевые инвестиционные фонды.

Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев поделился своим мнением, как нарастить выплаты после выхода на пенсию. Эксперт отметил, что россиянам стоит планировать пенсию заранее, передает "ФедералПресс".

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Жителям России рассказали,как накопить на достойную старость
акции инвестиции сбережения пифы достойная пенсия
Комментировать
Эксклюзив
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 325614 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 66015 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 53866 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52617 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 51251 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Рейтинг@Mail.ru