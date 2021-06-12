Глава КНДР поздравил Путина с Днем России и пожелал ему здоровья

Пхеньян, 12 июня. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с Днем России.

В северокорейском Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК) сообщили, что лидер КНДР тепло поздравил президента «дружественной России» и граждан страны. Он пожелал Путину «здоровья и больших успехов», а населению — процветания и благосостояния.

«Я выражаю уверенность, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, которые вступили в новую фазу развития после нашей первой встречи, прошедшей во Владивостоке в России, будут непрерывно расширяться и укрепляться во всех сферах», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее с Днем России президента страны и премьер-министра Михаила Мишустина поздравил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. По его словам, союзнические отношения между государствами лишь продолжают развиваться.