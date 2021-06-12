Грузовое судно горит у берегов Филиппин

Манила, 12 июня. Пожар вспыхнул на небольшом грузовом судне, в результате ЧП четыре члена экипажа пострадали, судьба еще двоих человек неизвестна.

Причиной возгорания стал взрыв, который произошел во время дозаправки судна, пришвартовавшегося к пристани, передает береговая охрана Филиппин на своей странице в Facebook. Из-за пожара пострадали порядка 40 домов. Местных жителей в настоящий момент эвакуируют.

Корабль ВМС Ирана также загорелся во время учений в Персидском заливе. Жертв и пострадавших нет, всех членов экипажа благополучно высадили на берег.