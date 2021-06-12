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Кадыров извинился за постоянное использование слова «дон» в речи

Политика
Кадыров извинился за постоянное использование слова «дон» в речи
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Грозный, 12 июня. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, почему регулярно использует слово «дон» в своей речи. Также он извинился за это постоянное действие.

Соответствующее заявление Кадыров сделал во время прямого эфира, который опубликовал Instagram-аккаунт ЧГТРК «Грозный». Глава Чечни отвечал на вопросы своих подписчиков.

«Это «дуй хьунан», я для связки слов говорю, как «короче говоря» вот», — подчеркнул он.

Помимо этого, Кадыров также извинился перед комментаторами за использование слова-паразита.

Ранее он заявил, что решение об участие в выборах руководителя Чеченской Республики будет принято после изучения общественного мнения. Об этом Кадыров сообщил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

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