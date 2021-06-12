Девочка утонула в реке под Вологдой

Вологда, 12 июня. Тело школьницы обнаружили в реке Северная Двина в деревне Скорняково, передает пресс-служба МЧС России по региону.

По предварительным данным, девочка 2005 года рождения утонула. Погибшую извлекли из воды, труп передали сотрудникам правоохранительных органов. В поисковой операции задействовали девять человек и четыре единицы спецтехники. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

СК проводит проверку по факту гибели 11-летних девочек в поселке Яйва в Пермском крае, сообщало агентство URA.RU. Школьницы утонули во время купания в реке.