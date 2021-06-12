Британские солдаты опозорились, повторив на фото с ветераном скандальный мем

Лондон, 12 июня. Пользователи Сети высмеяли солдат британской армии за противоречивое фото с участником высадки в Нормандии.

Скандальный инцидент произошел во время памятных мероприятий, которые власти Великобритании организовали к годовщине начала операции «Нептун», пишет «ПолитРоссия». На торжество в графство Корнуолл был приглашен один из немногих ветеранов войны. Военнослужащие пожелали сделать с ним фото. Позже снимок вызвал критику и насмешки в Сети.

«Саперы из 24 британского подразделения спецназначения, базирующегося в Девоне, выразили дань уважения одному из немногих выживших британских ветеранов «Дня Д» на специальном мероприятии, проведенном в Корнуолле по случаю 77-й годовщины высадки в Нормандии», — заявила пресс-служба британской армии в Twitter, прикрепив к публикации фото.

Сделанная военными фотография напомнила пользователям мем с порноактрисой Пайпер Перри, которая сидит на кушетке в окружении пяти чернокожих мужчин. Схожим образом расположились шестеро саперов и пожилой ветеран, которого также усадили на диван перед военными.

«Та же энергия», — написал один из комментаторов. «Я знал, что видел это раньше», — заявил другой пользователь.

Ранее сообщалось, что во время учений НАТО оконфузились военнослужащие армии США. Они по ошибке взяли штурмом мастерскую. Инцидент произошел в населенном пункте Пловдив, который расположен в южной части Болгарии. Также, как пишет «Утро.ру», в Эстонии группу британских солдат выгнали из поезда за пьяный дебош.