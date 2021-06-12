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Будущее зависит от каждого из нас: депутат ГД Владимир Синяговский поздравил россиян

Общество
Будущее зависит от каждого из нас: депутат ГД Владимир Синяговский поздравил россиян
pixabay.com  /  IGORN

Москва, 12 июня. «Будущее России зависит от каждого из нас!» — эти слова стали основной идеей праздничного обращения депутата Государственной думы от фракции «Единая Россия» Владимира Синяговского, которое он публикует на страницах ФАН.

«День России — один из главных государственных праздников. С каждым годом он приобретает для нас все более глубокий смысл. Есть прекрасное русское слово, определяющее наше отношение к дому, стране, в которой родились. Это слово — Отчизна. Россия — наша Отчизна. Мы гордимся ее тысячелетней историей, богатым духовным и культурным наследием. Нас объединяет любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу, и в этой сплоченности — сила и величие нашей страны. Будущее России зависит от каждого из нас.

С каждым годом Россия увереннее смотрит в будущее: укрепляет позиции на мировой арене, успешно решает вопросы в экономической и социальной сферах. На повестке — реализация национальных проектов, инициатор которых — президент РФ Владимир Путин.

Наша страна уверенно идет по пути развития социально направленного, демократического государства. Огромно внимание уделяется защите семейных ценностей, помощи малообеспеченным категориям граждан, инвалидам, детям, оставшимся без родительской опеки. Это свидетельствует о зрелости гражданского общества. Реализуются социальные проекты, принимаются законодательные предложения, направленные на поддержку россиян.

Борьба с коронавирусом потребовала напряжения всех сил не только от медицинских работников, но и от миллионов россиян. Государством были предприняты беспрецедентные меры поддержки экономики и социальной сферы. Сегодня уже можно говорить, что нам удалось переломить ситуацию и страна возвращается к нормальной жизни. Думаю, что одним из основных факторов, позволивших нам побеждать в борьбе с пандемией, стала любовь к Родине, ощущение себя единым народом, вера в могущество нашей державы.

Любовь к Родине — это добросовестный труд на благо общества, это уважение к законам, это сохранение родной культуры и природы, это знание истории Отечества и почтительное отношение к памяти предков. И чем сильнее и богаче становится наша держава, тем больше возможностей у каждого из нас, у наших детей прожить счастливую жизнь, реализовать свои таланты, заслужить признание и уважение.

Дорогие друзья! В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья, радости и любви под мирным небом России»!

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единая россия праздник день россии
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