Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 12:06
12:04
Общество
Светомузыкальное шоу в честь Дня России пройдет на стенах собора в Новосибирске
12:03
Происшествия
Жертвами ДТП в Свердловской области стали четыре человека
12:02
Армия
Организаторы «Бессмертного полка» не станут проводить шествие в традиционном формате
12:01
Шоу-бизнес
Экс-продюсера Лободы до слез растрогала поддержка фанатов после скандала с Киркоровым
12:00
Украина
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
11:59
Общество
Губернатор Петербурга поделился видео с открытия фан-зоны на Конюшенной площади
11:58
Армия
Пашинян заявил о сотрудничестве с РФ в решении проблем на границе с Азербайджаном
11:54
Экономика
Основатель Amazon вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира
11:53
Происшествия
Упавшая с 86-го этажа Москва-Сити студентка была фанаткой аниме
11:52
Общество
Пострадавшие при пожаре в рязанской больнице получат до 400 тыс. рублей
Все новости

Сенатор-республиканец назвал внутренней катастрофой курс администрации Байдена

Политика
Сенатор-республиканец назвал внутренней катастрофой курс администрации Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 12 июня. Решения действующей администрации США негативно сказываются на внутренней и внешней политике страны, убежден сенатор-республиканец Тед Круз.

Он назвал действия администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис внутренней катастрофой. По мнению сенатора, их курс стал провальным во многих сферах.

«Это была экономическая катастрофа. Это была финансовая катастрофа <...> Но не было области, где бы они облажались хуже, чем во внешней политике», — заявил Тед Круз в эфире американского телеканала.

Политик также раскритиковал решение американского президента не вводить санкции против оператора российского проекта «Северный поток — 2». Он назвал шаг администрации «многомиллиардным подарком» президенту РФ Владимиру Путину. Тед счел провальной поддержку палестинцев и разрыв соглашения с Мексикой. Решение вылилось в кризис на границе, убежден сенатор.

Ранее жители Соединенных Штатов выразили недовольство действиями Байдена на Аляске. Президент решил приостановить программу, которая предполагает передачу в аренду земель с нефтяными и газовыми месторождениями. Граждане отметили неэффективность такой энергетической политики.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор-республиканец назвал внутренней катастрофой курс администрации Байдена
сша байден катастрофа
Комментировать
Эксклюзив
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 325614 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 66015 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 53866 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52617 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 51251 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Рейтинг@Mail.ru