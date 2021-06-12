Сенатор-республиканец назвал внутренней катастрофой курс администрации Байдена

Вашингтон, 12 июня. Решения действующей администрации США негативно сказываются на внутренней и внешней политике страны, убежден сенатор-республиканец Тед Круз.

Он назвал действия администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис внутренней катастрофой. По мнению сенатора, их курс стал провальным во многих сферах.

«Это была экономическая катастрофа. Это была финансовая катастрофа <...> Но не было области, где бы они облажались хуже, чем во внешней политике», — заявил Тед Круз в эфире американского телеканала.

Политик также раскритиковал решение американского президента не вводить санкции против оператора российского проекта «Северный поток — 2». Он назвал шаг администрации «многомиллиардным подарком» президенту РФ Владимиру Путину. Тед счел провальной поддержку палестинцев и разрыв соглашения с Мексикой. Решение вылилось в кризис на границе, убежден сенатор.

Ранее жители Соединенных Штатов выразили недовольство действиями Байдена на Аляске. Президент решил приостановить программу, которая предполагает передачу в аренду земель с нефтяными и газовыми месторождениями. Граждане отметили неэффективность такой энергетической политики.