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Роспотребнадзор подготовил иск на Black Star Burger в Махачкале

Общество
Роспотребнадзор подготовил иск на Black Star Burger в Махачкале
pixabay.com  /  hellosoyeon

Махачкала, 12 июня. Дагестанское управление Роспотребнадзора подготовило иск в суд в отношении закусочной Black Star Burger и еще двух ресторанов в Махачкале. Надзорный орган выявил превышение допустимых уровней шума в этих заведениях.

На чрезмерный шум от вытяжных систем, производимый кофейнями, пожаловались жители дома, на первом этаже которых находятся заведения общественного питания. Возникшую проблему пытаются решить Роспотребнадзор и Общероссийский народный фронт (ОНФ).

«По результатам исследований установлено превышение предельно допустимых уровней шума и вибрации от вытяжных систем ресторанов «Шоколадница», «Океаника» и Black Star Burger. За выявленные нарушения санитарного законодательства юридическим лицам направлены извещения о явке на составление протокола, подготовлено в федеральный суд Ленинского района Махачкалы административное исковое заявление об устранении нарушений», — говорится в ответе надзорного ведомства на обращение ОНФ.

Сеть ресторанов быстрого питания Black Star Burger основана в 2016 году Павлом Курьяновым и Тимуром Юнусовым, известным под сценическим псевдонимом «Тимати». В настоящее время сеть насчитывает 136 ресторанов на территории России и в странах ближнего зарубежья. В Махачкале Black Star Burger открылся в 2019 году.

Ранее ФАН сообщал, что региональный Роспотребнадзор выявил порядка 100 нарушений в восьми детских лагерях в Дагестане. В частности, они касаются отсутствия косметического ремонта и договоров на поставку пищевых продуктов.

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россия дагестан black star
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