Четыре человека разбились насмерть в ДТП под Белгородом

Белгород, 12 июня. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Белгородской области. ДТП произошло на 651-м километре федеральной автодороги «Крым».

Водитель иномарки Ford Focus и водитель ВАЗ-2112 с двумя пассажирами погибли в результате столкновения. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее два человека погибли на месте столкновения фуры с микроавтобусом под Воронежем. ДТП произошло днем на 5-м км дороги Воронеж — Нововоронеж — Луганск.