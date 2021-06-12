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Эфир: Итоги недели в пресс-клубе «Петербургский уикенд»

Общество
Эфир: Итоги недели в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 12 июня. В субботу, в День России, в Санкт-Петербурге проходит второе заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд», в котором принимают участие российские журналисты, политики и общественные деятели.

Среди гостей площадки — телеведущий и главный редактор издания PolitRussia.com Руслан Осташко, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, депутат Государственной думы Виталий Милонов, ведущий программы Первого канала «Время покажет» Анатолий Кузичев.

Участники нового проекта Медиагруппы «Патриот» обсуждают главные новости сегодняшней повестки: достройку «СП-2», итоги ПМЭФ-2021, шпионаж США против союзников из ЕС, взаимодействие России и Белоруссии, открытие границ для курортников, а также ЕГЭ и поступление в вузы этим летом. Согласно регламенту, в ходе прямого эфира эксперты свободно обмениваются мнениями об актуальных событиях в России и в мире. После завершения официальной части гости продолжат общение в неформальной обстановке, где смогут пообщаться с приглашенными коллегами-журналистами различных изданий.

Сегодняшняя встреча участников пресс-клуба «Петербургский уикенд» стала уже второй. Впервые российские журналисты и общественные деятели собирались на базе медиацентра «Патриот» в мае, когда уникальный проект был официально запущен.

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милонов осташко малькевич медиагруппа патриот петербургский уикенд
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