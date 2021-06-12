Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море

Шестой флот ВМС США сообщил накануне, что американский ракетный эсминец «Лабун» направляется в Черное море для проведения операций «по обеспечению морской безопасности в регионе».

Известно, что данный боевой корабль имеет на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести более 50 крылатых ракет «Томагавк» — они могут быть оснащены ядерными боеголовками. Экипаж эсминца насчитывает 337 человек. Известно, что в сентябре 1996 года в ходе операции «Удар в пустыне» он наносил удары «Томагавками» по целям в Ираке.

В комментарии ФАН военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, зачем ВМС США направили в Черное море эсминец и стоит ли ожидать провокации с американской стороны. По его словам, это стандартный заход боевого корабля США в Черное море — таких было сотни.

«Это демонстрация силы, американского флага, поддержки Украины и вызов России, вот для чего это делается. Что касается Российской Федерации, то с момента захода боевого корабля ВМС НАТО в Черное море его движение отслеживается, поэтому они решают свои задачи, а мы тренируемся на них. Сейчас горячая фаза холодной войны, которая сегодня идет между Россией и США, — это реалии наших дней. Провокаций ожидать не стоит, потому что если они последуют, то тот, кто их совершил, будет соответствующим образом нейтрализован, и НАТОвские командиры это знают», — подчеркнул собеседник издания.

Вместе с тем Игорь Коротченко прокомментировал участившиеся военные учения НАТО и Украины. Военный эксперт считает, что это подготовка к боевым действиям против России, которая показывает поддержку киевского режима со стороны альянса.

«Но это длится уже последние пять лет, чему здесь удивляться. Российская Федерация должна опираться на силовые возможности и при необходимости пресекать подобного рода вызовы своей безопасности», — констатировал он.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму решили обратиться в европейские суды из-за действий Украины, которые сравнимы с геноцидом местного населения.