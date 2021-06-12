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Петербургский кот Ахилл предсказал победу Бельгии в матче против России на Евро-2020

  /   Обновлено: 12 июня 2021 11:35
Спорт
Петербургский кот Ахилл предсказал победу Бельгии в матче против России на Евро-2020
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Санкт-Петербург, 12 июня. Кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в матче против команды России в матче группового этапа чемпионата Европы, который пройдет в Петербурге 12 июня.

По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами Бельгии и России. Петербургский кот сделал выбор в пользу бельгийцев. Оракул вырвался из рук держащей его девушки и нырнул в миску у флага Бельгии. Пару раз животное посмотрело в сторону миски с флагом России, но все же не поменяло решение.

Сборные России и Бельгии сыграют в Петербурге 12 июня в 22:00 по московскому времени. Это матч группового этапа Евро-2020.

Накануне петербургский оракул напророчил победу Италии в матче против Турции. Предсказание сбылось: итальянцы одержали уверенную победу над турками со счетом 3:0.

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футбол ахилл евро-2020
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