Петербургский кот Ахилл предсказал победу Бельгии в матче против России на Евро-2020

Санкт-Петербург, 12 июня. Кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в матче против команды России в матче группового этапа чемпионата Европы, который пройдет в Петербурге 12 июня.

По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами Бельгии и России. Петербургский кот сделал выбор в пользу бельгийцев. Оракул вырвался из рук держащей его девушки и нырнул в миску у флага Бельгии. Пару раз животное посмотрело в сторону миски с флагом России, но все же не поменяло решение.

Сборные России и Бельгии сыграют в Петербурге 12 июня в 22:00 по московскому времени. Это матч группового этапа Евро-2020.

Накануне петербургский оракул напророчил победу Италии в матче против Турции. Предсказание сбылось: итальянцы одержали уверенную победу над турками со счетом 3:0.