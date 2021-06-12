Стоимость недвижимости в Сочи может вскоре снизиться

Сочи, 12 июня. Льготное ипотечное кредитование продлили до 1 июля будущего года. В результате стоимость недвижимости может снизиться на территории России, в том числе в Сочи.

Процентная ставка увеличится до 7%, а максимальная сумма кредита станет единой для всех регионов — 3 млн рублей. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит будет находиться на уровне 12 млн рублей. Соответствующий размер ссуды неактуален в Сочи, поскольку подобной стоимости практически нет. Следовательно, рынок жилья будет постепенно охлаждаться, передают «Вести».

По словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлии Власовой, подорожание недвижимости замедлится и стоимость начнет падать. Скажется также снижение реальных доходов населения и надвигающийся мировой финансовый кризис. Кроме того, на рынок постепенно выходят собственники, которые переоценили возможности и не могут обслуживать ссуду.

Повышенный спрос на льготную сельскую ипотеку привел к быстрому исчерпанию лимитов, предусмотренных в текущем году. Лишь несколько финучреждений предоставляют такие кредиты. О предпочтениях россиян по уровню ипотечных ставок ранее рассказало издание «ФедералПресс».