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Энергозатраты российской промышленности названы одними из самых высоких в мире

Экономика
Энергозатраты российской промышленности названы одними из самых высоких в мире
Пресс-служба «ЗиО-Подольск» - ИК «ЗИОМАР»

Москва, 12 июня. Отечественная промышленность вошла в число наиболее затратных по электроэнергии среди мировых аналогов.

Российское машиностроение, металлургическая промышленность и химическая индустрия потребляют в несколько раз больше электричества, чем такие же отрасли Бразилии, Германии, Китая и Соединенных Штатов. Об этом пишет газета «Известия».

Ассоциация «Совет производителей энергии» разработала соответствующий доклад для представления на заседании комитета Государственной думы по энергетике. Члены организации считают, что низкая стоимость электричества в стране может нивелировать негативный эффект от большой энергоемкости промышленного сектора.

Итоги 2019 года показывают, что энергоемкость внутреннего валового продукта РФ в сравнении с показателями в других странах находится выше среднего уровня по всему миру, а также превышает статистику по США на 44%. Если сравнивать энергозатраты с европейскими данными, то разница достигает 62%. Заместитель министра экономического развития Илья Торосов указывает, что больше всего в России уходит энергии на обеспечение нужд электроэнергетики, промышленности, ЖКХ и транспортной сферы.

Расширенное заседание коллегии Минпромторга РФ на днях продемонстрировало успехи российской промышленности. Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках мероприятия заявил, что государство закрепило статус мощной биотехнологической державы.

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электроэнергия Промышленность России Торосов цена на электричество
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