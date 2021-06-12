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Полиция сообщила о 12 пострадавших при стрельбе в американском Остине

Происшествия
Полиция сообщила о 12 пострадавших при стрельбе в американском Остине
flickr.com  /  raymondclarkeimages

Вашингтон, 12 июня. Стрельба произошла в штате Техас, по меньшей мере 12 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает департамент полиции.

Правоохранительные органы попросили жителей Остина не приближаться к району ЧП. Более подробной информации о злоумышленниках, открывших огонь, пока не поступало. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Два человека стали жертвами стрельбы в американском штате Джорджия, еще семь пострадали, среди них оказались дети. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

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сша стрельба остин
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