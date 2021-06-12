Полиция сообщила о 12 пострадавших при стрельбе в американском Остине

Вашингтон, 12 июня. Стрельба произошла в штате Техас, по меньшей мере 12 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает департамент полиции.

Правоохранительные органы попросили жителей Остина не приближаться к району ЧП. Более подробной информации о злоумышленниках, открывших огонь, пока не поступало. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Два человека стали жертвами стрельбы в американском штате Джорджия, еще семь пострадали, среди них оказались дети. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.