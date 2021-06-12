Волонтеры устроили ярмарку по пристройству бездомных животных в Якутске

Якутск, 12 июня. Ярмарка по пристройству бездомных животных проходит в центре города.

Посетители могут выбрать себе питомца и забрать его домой, а также проконсультироваться с волонтерами по вопросам стерилизации и вакцинации. Важным условием пристройства животного является обязательное заключение договора.

Все животные прошли ветеринарный осмотр и полностью здоровы. Желающие поддержать приют могут принести подарки в виде наполнителей, лекарств и кормов.

Уже через месяц в Приморье откроют приют для бездомных животных. Земельный участок под него предоставил «Восточный порт».