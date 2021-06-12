Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 12:05
12:04
Общество
Светомузыкальное шоу в честь Дня России пройдет на стенах собора в Новосибирске
12:03
Происшествия
Жертвами ДТП в Свердловской области стали четыре человека
12:02
Армия
Организаторы «Бессмертного полка» не станут проводить шествие в традиционном формате
12:01
Шоу-бизнес
Экс-продюсера Лободы до слез растрогала поддержка фанатов после скандала с Киркоровым
12:00
Украина
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
11:59
Общество
Губернатор Петербурга поделился видео с открытия фан-зоны на Конюшенной площади
11:58
Армия
Пашинян заявил о сотрудничестве с РФ в решении проблем на границе с Азербайджаном
11:54
Экономика
Основатель Amazon вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира
11:53
Происшествия
Упавшая с 86-го этажа Москва-Сити студентка была фанаткой аниме
11:52
Общество
Пострадавшие при пожаре в рязанской больнице получат до 400 тыс. рублей
Все новости

Сара Джессика Паркер растрогала фанатов фото со звездами «Секса в большом городе»

Шоу-бизнес
Сара Джессика Паркер растрогала фанатов фото со звездами «Секса в большом городе»
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Вашингтон, 12 июня. Американская актриса Сара Джессика Паркер порадовала поклонников новым фото со звездами сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис и Синтией Никсон.

На кадре артистки позируют в обнимку на свежем воздухе. Они лучезарно улыбаются, наслаждаясь компанией друг друга.

«Снова вместе», — подписала 56-летняя Паркер фотографию на своей странице в Instagram.

Поклонники, с нетерпением ждущие выхода продолжения культового сериала, пришли в восторг от трогательного и нежного снимка знаменитостей.

«Вы выглядите потрясающе!»;

«Ох, это делает меня таким счастливым»;

«Обожаю, когда вижу эти прекрасные лица вместе», — написали растрогавшиеся поклонники в комментариях под фото, поставив эмоджи в виде сердца.

Многие комментаторы поинтересовались, где четвертая подруга Кэрри Брэдшоу — Саманта. Видимо, не все фанаты знают, что Ким Кэтролл — актриса, исполнявшая роль раскрепощенной женщины, — отказалась сниматься в продолжении сериала.

Съемки нового сезона сериала «Секс в большом городе» начались весной в Нью-Йорке. Проект предусматривает десять эпизодов. Главными героинями снова станут Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сара Джессика Паркер растрогала фанатов фото со звездами «Секса в большом городе»
актриса паркер секс в большом городе
Комментировать
Эксклюзив
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 325614 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 66015 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 53866 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52617 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 51251 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Рейтинг@Mail.ru