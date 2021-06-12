Сара Джессика Паркер растрогала фанатов фото со звездами «Секса в большом городе»

Вашингтон, 12 июня. Американская актриса Сара Джессика Паркер порадовала поклонников новым фото со звездами сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис и Синтией Никсон.

На кадре артистки позируют в обнимку на свежем воздухе. Они лучезарно улыбаются, наслаждаясь компанией друг друга.

«Снова вместе», — подписала 56-летняя Паркер фотографию на своей странице в Instagram.

Поклонники, с нетерпением ждущие выхода продолжения культового сериала, пришли в восторг от трогательного и нежного снимка знаменитостей.

«Вы выглядите потрясающе!»; «Ох, это делает меня таким счастливым»; «Обожаю, когда вижу эти прекрасные лица вместе», — написали растрогавшиеся поклонники в комментариях под фото, поставив эмоджи в виде сердца.

Многие комментаторы поинтересовались, где четвертая подруга Кэрри Брэдшоу — Саманта. Видимо, не все фанаты знают, что Ким Кэтролл — актриса, исполнявшая роль раскрепощенной женщины, — отказалась сниматься в продолжении сериала.

Съемки нового сезона сериала «Секс в большом городе» начались весной в Нью-Йорке. Проект предусматривает десять эпизодов. Главными героинями снова станут Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс.