В России заразились коронавирусом еще 13 510 человек

Москва, 12 июня. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 13 510 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 16,1% из них. Зарегистрировано 399 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 9986 пациентов.

До этого россиянам рассказали, как отличить заражение коронавирусной инфекцией от обычного ОРВИ. Основные различия назвала врач Наталья Гарскова. Пациенты с простудой не испытывают ломоты в теле, которая бывает при гриппе и коронавирусе.

Актуальные сведения о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Информация ежедневно обновляется и дополняется.