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В России заразились коронавирусом еще 13 510 человек

  /   Обновлено: 12 июня 2021 11:31
Общество
В России заразились коронавирусом еще 13 510 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 12 июня. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 13 510 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 16,1% из них. Зарегистрировано 399 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 9986 пациентов.

До этого россиянам рассказали, как отличить заражение коронавирусной инфекцией от обычного ОРВИ. Основные различия назвала врач Наталья Гарскова. Пациенты с простудой не испытывают ломоты в теле, которая бывает при гриппе и коронавирусе.

Актуальные сведения о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Информация ежедневно обновляется и дополняется.

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россия коронавирус оперштаб
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