Глава Приднестровья поздравил Путина и всех россиян с государственным праздником

Тирасполь, 12 июня. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил президента РФ Владимира Путина и всех граждан страны с Днем России, сообщает пресс-служба лидера ПМР.

В своем поздравлении Красносельский назвал приверженность интеграции с РФ одним из главных приоритетов Приднестровья. Он выразил надежду, что воля граждан республики будет реализована.

«Мы верим в то, что воля приднестровского народа, высказанная в ходе референдума в 2006 году, будет реализована на практике», — отмечается в сообщении.

С Днем России поздравил Путина и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики рассчитывает, что отношения Москвы и Минска будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества.