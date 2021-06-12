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Депутат Госдумы Журавлев поздравил жителей Тамбова с Днем России

Общество
Депутат Госдумы Журавлев поздравил жителей Тамбова с Днем России
Федеральное агентство новостей

Тамбов, 12 июня. Празднование Дня России в Тамбове совпало с другим не менее важным для горожан праздником — Днем города. Тамбовчан поздравил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Лидер Партии «Родина», депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев поздравил жителей Тамбова сразу с двумя праздниками: с Днем города и Днем России. Волонтеры вручали жителям города сладкий подарок и передавали поздравления депутата. Всего по области было роздано около десяти тысяч сладостей.

«Здесь живут прекрасные люди, трудолюбивые, смекалка у них хорошая. Они всегда хотят сделать жизнь лучше: для себя, своих родных и близких. Поэтому Тамбов будет развиваться», — говорится в тексте поздравления.

В этом году Тамбову исполняется 385 лет. В настоящее время городские службы активно благоустраивают его и готовят улицы к празднику.

Ранее Алексей Журавлев пообещал решить проблемы жителей Светогорска. Он посетил город в рамках своей рабочей поездки по Ленинградской области.

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алексей журавлев поздравление день россии
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