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Блогер Кошкина объяснила молчание Бородиной на фоне слухов о разводе

Шоу-бизнес
Блогер Кошкина объяснила молчание Бородиной на фоне слухов о разводе
instagram.com  /  zimamoscow

Москва, 12 июня. Блогер Александра Кошкина высказалась о расставании телеведущей Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым. Она объяснила, почему ее подруга скрывает подробности личной жизни.

Новости о том, что второй брак Ксении Бородиной оказался под угрозой, продолжают активно распространяться в Сети. Несмотря на это, звезда реалити-шоу «Дом-2» не торопится комментировать тревожные слухи. Молчание звезды поддержал и ее супруг Курбан Омаров, который не подтверждает и не опровергает предполагаемый развод с телеведущей. Кроме того, фанатов теледивы тревожит, что звезды больше не появляются вместе на публике и не делятся совместными фото. Прояснить ситуацию смогла лишь блогер Александра Кошкина: она отметила в беседе с корреспондентом издания «Собеседник», что молчание Бородиной имеет веский повод.

«Она всегда с большой любовью говорила о своем муже. Наверное, есть серьезная причина, если она не выкладывает совместные фотографии с Курбаном. Хотя такие женщины, как Ксюша, счастливыми делают сами себя. Мужчины могут лишь только добавить им чуточку счастья», — убеждена журналистка.

Кошкина подчеркнула: Бородина отличается силой и самодостаточностью. В этом блогер убедилась во время сотрудничества со звездой в телепроекте «Бородина против Бузовой». Кошкина также отказалась подтвердить популярные слухи о том, что причиной развода могли стать измены Омарова.

Несмотря на упорное молчание о разводе, однажды Бородина все же прокомментировала свое отношение к конфликтам в семье. Телеведущая заявила в Instagram, что не стала бы бороться за расположение мужчины.

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Все новости / Шоу-бизнес / Блогер Кошкина объяснила молчание Бородиной на фоне слухов о разводе
бородина кошкина омаров
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