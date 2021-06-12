Пашинян направил поздравления Путину и Мишустину по случаю Дня России

Ереван, 12 июня. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и граждан РФ с Днем России.

По случаю праздника Пашинян отправил поздравительные послания. В них он отметил, что союзнические отношения между государствами лишь продолжают развиваться. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Армении.

«Сердечно поздравляю вас и братский народ РФ с государственным праздником — Днем России. В новейшей истории России 12 июня олицетворяет коренные изменения в политической и экономической сферах страны, дальнейшее укрепление роли и места на международной арене», — отмечается в послании.

Ранее с Днем России граждан страны поздравил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он напомнил о многонациональности и свободе государства.