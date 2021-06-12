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Украинец доходчиво объяснил цель «воспитательной» встречи Байдена с Зеленским

  /   Обновлено: 12 июня 2021 11:28
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Политика
Украинец доходчиво объяснил цель «воспитательной» встречи Байдена с Зеленским
politexpert.net  /  Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Киев, 12 июня. Президент США Джо Байден встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако исход этой встречи может оказаться унизительным для одной из сторон.

Нестандартной точкой зрения на грядущую встречу двух лидеров, назначенную на конец июля, поделился украинский блогер и анархист Михаил Чаплыга. Чаплыга в крайне эпатажной и яркой манере доходчиво объяснил, зачем Байдену встречаться с Зеленским. Для того, чтобы получилось объяснить более доходчиво, блогер использовал примеры двух ведущих телеканала «Наш» — Анны Степанец и Владимира Полуева.

«Я уже приводил вам этот пример, сейчас я его очень кратко повторю, чтобы вы понимали, что происходит. Есть страны, которые поддерживают одну сторону, есть страны, которые поддерживают другую. И представьте, что в этом ток-шоу точно так же. Если я условно нахожусь в группе поддержки Полуева, и вдруг я выскакиваю с баллончиком и начинаю на огромном экране в студии писать про Полуева гадости, что будет? Как ты думаешь, будет ли твоя соведущая Аня подхихикивать над тобой? Что сделает в такой ситуации умный Полуев? Он аккуратно и незаметно предложит мне выйти за кулисы и поговорить», — пустился в объяснения блогер.

Украинец доходчиво объяснил цель «воспитательной» встречи Байдена с Зеленским
Prt Scr youtube.com  /  НАШ

Провокационное поведение непременно повлечет за собой «воспитательную» беседу, однако, чтобы не доводить ситуацию до еще больше абсурда, она пройдет тайно. Поэтому, предупредил украинец, не стоит радоваться, что Байден согласился встретиться с Зеленским — итог может получиться неожиданным.

«И это безусловно поднимет мою самооценку! Это же получается, что Полуев лично мне написал! Больше никому не написал, а мне написал, позвал! Так вот, не радуйтесь, что Байден нас позвал, потому что на самом деле Зеленский получит тапком, непублично!» — резюмировал Чаплыга.

Эпатажные выходки команды президента Украины Владимира Зеленского направлены на привлечение внимания и получение политических выгод. Так официальный Киев нередко выступает с громкими призывами к международному сообществу и требованиями принять Незалежную в ряды НАТО. Однако, прокомментировал происходящее экс-министр по чрезвычайным ситуациям страны Нестор Шуфрич, Зеленскому пора смириться, что в НАТО Украину никто не ждет.

 

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Все новости / Политика / Украинец доходчиво объяснил цель «воспитательной» встречи Байдена с Зеленским
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