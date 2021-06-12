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Пассажир авиарейса из Атланты пытался сойти с борта до приземления

  /   Обновлено: 12 июня 2021 10:57
Происшествия
Пассажир авиарейса из Атланты пытался сойти с борта до приземления
pxhere.com  / 

Вашингтон, 12 июня. Неадекватный мужчина, летевший из Атланты, пытался сойти с летящего самолета.

Пассажир предпринял попытку открыть дверь в кабину пилота, а потом принялся выламывать боковые двери, через которые осуществляется посадка в самолет. Причины неадекватного поведения пассажира в настоящее время выясняются. По предварительной информации, у мужчины есть психические отклонения.

Ранее дебошир хотел захватить пассажирский самолет в США, сообщал сайт 360tv.ru. Злоумышленник пытался выбить дверь в кабину пилотов и кричал, чтобы они остановили авиалайнер.

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сша дебошир авиарейс неадекватный пассажир
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