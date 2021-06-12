Новость о российской подлодке на саммите G7 рассмешила британцев

Вашингтон, 12 июня. Попытка западной прессы напугать общественность российской субмариной, затаившейся у места проведения саммита G7, с треском провалилась, когда читатели стали высмеивать автора.

Материал появился на страницах Washington Examiner. В публикации говорится, что вблизи британского острова Корнуолл, где собрались лидеры стран «Большой семерки», находится атомная подводная лодка ВМФ России. Автор исключил появление здесь субмарины типа «Борей», вооруженной ядерными ракетами. В то же время он со всей серьезностью заявил, что подлодка класса «Ясень» вполне могла «прошмыгнуть» к британскому острову мимо флота НАТО. Теорию он объясняет «исключительной» скрытностью субмарин.

«Эти лодки Северного флота рассчитаны для того, чтобы проникать в Атлантический океан незамеченными. В случае войны они попытаются приблизиться к восточному побережью США и выпустить крылатые ракеты последнего поколения», — говорится в материале.

Хотя эта противоречивая статья должна была вызвать у британских читателей страх, они стали массово высмеивать автора, указывая на параноидальную русофобию автора. Некоторые комментаторы открыто советовали ему пройти лечение в психиатрической лечебнице.

«Психиатра в студию!» — написал один из пользователей.

Другой читатель усомнился в опубликованной теории, сославшись на разработанный в России подводный беспилотник «Посейдон». На Западе его уже назвали «оружием судного дня». С таким беспилотником отправка к берегам противника субмарины лишены всякого смысла.

ПолитРоссия /

«Зачем отправлять подводную лодку, когда есть российский Посейдон?» — интересуется один из комментаторов.

Наконец, не обошлось без откровенной иронии. Пользователи с насмешкой заявили, что российской субмарине, вероятно, очень завидуют шведы.

«Российская АПЛ стала членом саммита G-7! Это вам не на мелководье селедку пугать!» — пишут читатели.

«Прямо в швейцарских горных озерах скрывается. Байдену при посещении уборной придется быть осторожным — возможен торпедный залп из унитаза!» — иронизируют британцы.

Ранее сообщалось, что на саммите «Большой семерки» произошел конфуз, в эпицентре которого был Джо Байден. Президент США заблудился в ресторане среди столиков. Кроме того, как пишет «Утро.ру», главу Белого дома в Европе встретили с обидой из-за его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.