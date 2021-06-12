Иран вернул себе право голоса в Генассамблее ООН

Тегеран, 12 июня. Иран восстановил свое право голоса в Генеральной Ассамблее (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как США позволили Тегерану использовать средства, замороженные в Южной Корее, для выплаты около 16 миллионов долларов долга всемирному органу.

«Иран выплатил минимальную причитающуюся сумму», — заявил официальный представитель ООН Фархан Хак, подтвердив, что исламская республика может снова голосовать.

Тегеран в долгах

Иран потерял право голоса в Генассамблее в январе из-за задолженности, образовавшейся более двух лет назад. В начале июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил послание председателю ГА Волкану Бозкыру с сообщением о том, что Иран и ЦАР не выплатили свой долг, поэтому их право голоса должно быть аннулировано в соответствии с существующим уставом.

Согласно регламенту организации, члены, задолженность которых превышает или равняется сумме их вложений в предыдущие два года, теряют право голоса. Долг исламской республики перед ООН составляет более 65 миллионов долларов, но пока Тегеран выплатил порядка 16 миллионов долларов — минимальную сумму, необходимую для восстановления возможности участвовать в голосованиях.

«Незаконные санкции США не только лишили наших людей лекарств, они также помешали Ирану выплатить наши долги перед ООН. После более чем шести месяцев работы, ООН сегодня (11 июня — прим. ред.) объявила о получении средств. Все бесчеловечные санкции должны быть отменены сейчас», — написал в своем Twitter-аккаунте постоянный представитель Ирана при всемирной организации Маджид Тахт Раванчи.

Illegal US sanctions have not just deprived our people of medicine; they have also prevented Iran from paying our dues in arrears to the UN.



After more than 6 months of working on it, the UN today announced it has received the funds.



ALL inhumane sanctions must be lifted NOW. — Majid Takht Ravanchi (@TakhtRavanchi) June 11, 2021

Таким образом, 11 июня исламская республика смогла проголосовать в Генассамблее за избрание пяти новых членов Совета Безопасности ООН.

МИД Ирана заявил, что ранее предложил всемирной организации использовать средства, замороженные в Южной Корее, для уплаты своих взносов. В заявлении ведомства отмечалось, что ООН связывалась с Министерством финансов США, чтобы получить соответствующие разрешения.

«Разрешение было выдано недавно, и процесс снятия членского взноса со счетов Ирана в корейских банках и его перевода на счет ООН в Сеуле был завершен. Этот платеж будет произведен в ближайшее время», — заявил ранее официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде.

Восстановление Тегераном права голоса в ООН произошло на фоне шестого раунда непрямых переговоров США и Ирана в Вене по возобновлению ядерной сделки в эти выходные.

JUST IN: US, Iran nuclear talks to resume this weekend https://t.co/ux2m1iJJma pic.twitter.com/EfyVmN58GN — The Hill (@thehill) June 9, 2021

Последствия ядерного скандала

Иранская сторона утверждает, что 20 миллиардов долларов от ее нефтяных доходов были заморожены с 2018 года в таких странах, как Южная Корея, Ирак и Китай, в результате санкций, введенных тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Эти санкции последовали за разрывом ядерной сделки, заключенной в 2015 году: согласно условиям соглашения, Иран ограничил свою ядерную программу, чтобы затруднить получение расщепляющегося материала для атомного оружия в обмен на освобождение от санкций США, ЕС и ООН.

Однако Трамп в 2018 году заявил об одностороннем выходе Штатов из договора, утверждая, что сделка дала Тегерану слишком большое послабление санкций в обмен на незначительные ядерные ограничения. Штаты ввели санкции против исламской республики, в частности, в отношении ее нефтяной промышленности.

Так, около 7 миллиардов долларов иранских активов от продажи нефти, хранящихся в корейских банках, были заморожены Сеулом по требованию США. Напряженные отношения между Ираном и Южной Кореей также привели к тому, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в январе захватил танкер под южнокорейским флагом в Ормузском проливе.