Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 12:04
12:03
Происшествия
Жертвами ДТП в Свердловской области стали четыре человека
12:02
Армия
Организаторы «Бессмертного полка» не станут проводить шествие в традиционном формате
12:01
Шоу-бизнес
Экс-продюсера Лободы до слез растрогала поддержка фанатов после скандала с Киркоровым
12:00
Украина
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
11:59
Общество
Губернатор Петербурга поделился видео с открытия фан-зоны на Конюшенной площади
11:58
Армия
Пашинян заявил о сотрудничестве с РФ в решении проблем на границе с Азербайджаном
11:54
Экономика
Основатель Amazon вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира
11:53
Происшествия
Упавшая с 86-го этажа Москва-Сити студентка была фанаткой аниме
11:52
Общество
Пострадавшие при пожаре в рязанской больнице получат до 400 тыс. рублей
11:51
Армия
В Минобороны Украины рассказали, на что потратят 150 млн долларов военной помощи от США
Все новости

Иран вернул себе право голоса в Генассамблее ООН

Иран
Иран вернул себе право голоса в Генассамблее ООН
un.org  / 

Тегеран, 12 июня. Иран восстановил свое право голоса в Генеральной Ассамблее (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как США позволили Тегерану использовать средства, замороженные в Южной Корее, для выплаты около 16 миллионов долларов долга всемирному органу.

«Иран выплатил минимальную причитающуюся сумму», — заявил официальный представитель ООН Фархан Хак, подтвердив, что исламская республика может снова голосовать.

Тегеран в долгах

Иран потерял право голоса в Генассамблее в январе из-за задолженности, образовавшейся более двух лет назад. В начале июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил послание председателю ГА Волкану Бозкыру с сообщением о том, что Иран и ЦАР не выплатили свой долг, поэтому их право голоса должно быть аннулировано в соответствии с существующим уставом.

Согласно регламенту организации, члены, задолженность которых превышает или равняется сумме их вложений в предыдущие два года, теряют право голоса. Долг исламской республики перед ООН составляет более 65 миллионов долларов, но пока Тегеран выплатил порядка 16 миллионов долларов — минимальную сумму, необходимую для восстановления возможности участвовать в голосованиях.

«Незаконные санкции США не только лишили наших людей лекарств, они также помешали Ирану выплатить наши долги перед ООН. После более чем шести месяцев работы, ООН сегодня (11 июня — прим. ред.) объявила о получении средств. Все бесчеловечные санкции должны быть отменены сейчас», — написал в своем Twitter-аккаунте постоянный представитель Ирана при всемирной организации Маджид Тахт Раванчи.

Таким образом, 11 июня исламская республика смогла проголосовать в Генассамблее за избрание пяти новых членов Совета Безопасности ООН.

МИД Ирана заявил, что ранее предложил всемирной организации использовать средства, замороженные в Южной Корее, для уплаты своих взносов. В заявлении ведомства отмечалось, что ООН связывалась с Министерством финансов США, чтобы получить соответствующие разрешения.

«Разрешение было выдано недавно, и процесс снятия членского взноса со счетов Ирана в корейских банках и его перевода на счет ООН в Сеуле был завершен. Этот платеж будет произведен в ближайшее время», — заявил ранее официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде.

Восстановление Тегераном права голоса в ООН произошло на фоне шестого раунда непрямых переговоров США и Ирана в Вене по возобновлению ядерной сделки в эти выходные. 

Последствия ядерного скандала

Иранская сторона утверждает, что 20 миллиардов долларов от ее нефтяных доходов были заморожены с 2018 года в таких странах, как Южная Корея, Ирак и Китай, в результате санкций, введенных тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Эти санкции последовали за разрывом ядерной сделки, заключенной в 2015 году: согласно условиям соглашения, Иран ограничил свою ядерную программу, чтобы затруднить получение расщепляющегося материала для атомного оружия в обмен на освобождение от санкций США, ЕС и ООН.

Однако Трамп в 2018 году заявил об одностороннем выходе Штатов из договора, утверждая, что сделка дала Тегерану слишком большое послабление санкций в обмен на незначительные ядерные ограничения. Штаты ввели санкции против исламской республики, в частности, в отношении ее нефтяной промышленности.

Так, около 7 миллиардов долларов иранских активов от продажи нефти, хранящихся в корейских банках, были заморожены Сеулом по требованию США. Напряженные отношения между Ираном и Южной Кореей также привели к тому, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в январе захватил танкер под южнокорейским флагом в Ормузском проливе.

 

Вернуться назад

Все новости / Иран / Иран вернул себе право голоса в Генассамблее ООН
оон иран генассамблея оон
Комментировать
Эксклюзив
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Украинцам запретят прививаться от коронавируса российскими вакцинами
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 325614 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 66015 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 53866 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 52617 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 51251 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Рейтинг@Mail.ru